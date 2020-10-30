新北果菜公司啟用「農藥殘留質譜快篩檢驗」，為食安把關。（新北果菜公司提供）

新北市果菜運銷公司為維護食品安全，對進場蔬果抽樣辦理「農藥殘留質譜快篩檢驗」，搭配實名制結合源頭管理，將有助於改善農藥把關的準確性，期讓民眾採購蔬果都能買的便宜、吃的安心。

新北果菜公司於10月1日正式啟用行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所開發的最新技術「質譜快速篩檢農藥殘留」，進場的蔬果不但自驗，並利用農業藥物毒物試驗所專屬雲端軟體高速演算數據，可在半小時內精準檢驗出198種國內常用農藥，一旦發現檢驗不合格，農藥殘留蔬果立即當日銷毀，並同時分享農糧署及台北農產公司不合格蔬果資訊，結合進場蔬果實名制度追溯到生產農友端，進行輔導其用藥管理及安全採收習慣，解決過去裁處只到供應端，實際栽種的農友無法改變耕種習慣的問題。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，衛福部公告自明年1月1日起所有直接供應飲食場所其供應食品應標示揭露其原料原產地標示。公司近期會加強輔導產地業者上下溯源管理，在蔬果拍賣前農藥殘留源頭把關，以導入新式質譜快速篩檢強化檢驗力道，精準防堵不合格產品流入市面，讓大家都能吃到優良安心的蔬果。

(中時 )