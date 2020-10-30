雲林縣土庫國小將於12月26日歡度120周年生日，校方為慶祝雙甲之喜，擴大活動規模，校慶當日將席開120桌封街辦派對，邀請傑出校友、地方人士共襄盛舉。校方正積極籌措經費，希望能將校慶活動辦的風光。
土庫國小雙甲慶祝之日，同時也是新校舍落成之日，斥資1.1億的新校舍，將於歷屆校友見證下落成啟用，意義非凡，校方可說是雙喜臨門。
12月26日上午舉辦校園運動會，中午在學校周邊封街辦桌，預計席開120桌，屆時將有1200位歷屆校友共同歡慶，但要籌辦大規模活動所費不貲，共需120萬，目前僅募到一成。
土庫國小校長關勝周表示，總共約需120萬元預算，參與辦桌校友每位僅收取300元，剩餘不足之處再由校方籌措，目前大概只募集到11萬元，希望校友們有錢出錢有力出力，多加參與。
本屆校慶主題為「土香雙甲 祥集成庫」，校方將於11月起舉辦一系列慶祝活動，如踩街活動、老照片回顧展覽、草地音樂會、傑出校友表揚等。土庫國小舞龍隊、布袋戲團、國樂社，也將以精湛演出，慶祝學校大喜之日。
(中時 )
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