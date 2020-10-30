同致電子（3552）終於轉盈，公告自結9月EPS達0.90元、8～9月EPS達1.36元，一舉弭平上半年損失。第四季步入產業傳統旺季，加上市場傳出同致開始供貨特斯拉的利多加持，法人樂觀同致第四季營收獲利將攀全年最高峰，全年獲利財報可望「黑字」（獲利）做結，終結過去兩年半以來的虧損低潮。

同致13日起成交量明顯放大，因多次達公布注意交易資訊標準，遭列注意股，應主管機關要求公告自結財報。

同致9月合併營收8.18億元、年增25.11％，稅後淨利0.77億元，較去年同期稅後淨損0.47億元大幅改善，單月EPS達0.90元；8～9月稅後淨利1.16億元，優於去年同期稅後淨損1.19億元EPS達1.36元。

今年同致業績逐季改善，尤其第三季起單月營收均較去年同期成長，法人推估7月單月也有獲利，8～9月獲利與上半年每股淨損1.36元相抵下，同致前三季財報有機會提前轉盈。

法人分析，占同致業績超過七成的中國大陸，車市在新冠肺炎疫情過後出現強勁復甦力道，支撐同致業績回溫，加上同致積極拓展大陸以外業務有成，也加速今年財報重返盈利。

第四季進入車市傳統旺季，加上新車電子零件滲透率持續提升下，法人樂觀同致業績復甦力道。

此外，市場傳出同致切入全球最大電動車商特斯拉供應鏈，第四季起開始出貨，不僅增加市場看多同致第四季財報的信心，更牽動近期股價表現。對此同致多次澄清，不便評論客戶訂單。

(工商 )