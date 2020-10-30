2020年第二季交易統計數據出爐，據內政部不動產資訊平台統計，全台平均交易屋齡為23.9年，桃園市排行老么，是六都唯一屋齡在全台平均數下的都會，奪下全台屋齡最年輕之都的美名，平均屋齡僅有17.5年，還未滿18歲，比起全台平均屋齡年輕6.4年；排行老大的台中市是六都交易屋齡最高之都，平均屋齡27.7年，專家表示，老屋改造帶起另類風潮。

依交易屋齡占比來看，30年以上屋齡占比最高為台北市，達51.9％；交易屋齡在1年以下，交易表現均在個位數，唯獨桃園市與台南市占比達十位數以上，分別占18.1％與13.3％。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，六都中台中市平均屋齡最高，達27.7年，進一步從各屋齡交易情況看到，20年以上屋齡交易更高達八成；屋齡5年內交易比例也僅1.2％，和六都其他縣市有很大差距，因而拿下平均交易屋齡最老的城市。

30年以上超高齡老屋交易最多的台北市來說，占成交比例達51％，每2戶交易有一戶就是30年以上屋齡，當然這與首都開發早也有著極大的關係，加上近年危老改建與都市更新的議題夯，也是讓30年以上老屋搶手熱賣的原因之一。

平均屋齡最年輕的桃園市，一年以下新成屋交易奪六都之冠，比例高達18％，五年以下的部分就占了桃園市交易的三成，換句話說，桃園購屋中每三人有一人都是買屋齡5年內住宅，同時30年以上老屋交易量占比都是六都最低，足見桃園市為新屋交易熱絡的榜首且推案交易量體大，桃園人口成長帶動以及國家級的航空城計畫、亞洲矽谷計劃、軌道建設等利多簇擁桃園市成為房市之星，桃園有許多新興重劃區，讓桃園成為新成屋交易最高的都市。

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