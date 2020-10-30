「古巴野馬」普伊(Yasiel Puig)今年因為受到疫情影響，至今尚未找到新東家，今日更遭到美媒爆料，他被一名女性指控，2018年於湖人主場性侵陌生女性，法院文件詳細記載該名女性的證詞，目前仍在訴訟中，而普伊的律師則是全面否認此事。

這名女子化名羅（Jane Roe），指控普伊在2018年10月31日湖人主場看比賽時將她拖進廁所性侵，根據《TMZ Sports》得到的法院文件說明，「羅被強拉進洗手間，普伊試圖強行脫掉她的褲子，並觸摸到她的性器官，最終用一隻手固定住羅，另一隻手掏自己的生殖器，並且射精。」

羅在訴訟書中表示自己「只是想去上廁所」，沒想到卻被普伊加以性侵害，此外羅對普伊提告性侵、毆打、故意行為導致情緒創傷、過失行為及非法監禁等罪名，向他求償至少5萬美金。

根據羅所提供的日期，當天湖人對獨行俠的比賽，的確有拍到普伊在場邊看球，美媒採訪到普伊的律師，強調這名大聯盟明星完全否認訴訟中的指控。

來自古巴的普伊綽號「野馬」，一如他的性格衝動、難以相處，給球隊多次帶來麻煩，過去效力道奇隊時幫助球隊在2017、2018年闖進世界大賽，去年分別效力紅人與印地安人，今年原本是自由市場的大咖球員，但一直沒有簽下新合約，日前傳出曾與勇士達成共識，但由於確診新冠肺炎，導致合約破局，現在他不只沒球可打，還捲入性侵疑雲之中。

(中時 )