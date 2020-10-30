台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間8時許從學校返回宿舍途中時遭擄殺，警方已將涉有重嫌的高雄市28歲梁姓男子逮捕歸案。網友發現，10月23日梁生日時，民進黨籍高雄市議員黃秋媖曾發文祝福，讓黃意外捲進風波中，成各界關注焦點。其實黃昨日（29）才榮獲高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）頒發之「高督盟評鑑問政優質議員」，更長期投身動物保護議題。

據悉，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日獲報後，立刻透過車辨系統，發現1部自小客車行跡可疑，並查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。

消息一出，梁嫌臉書身分遭起底。而就在梁10月23日生日時，黃秋媖曾特別發文祝福，上面寫著：「親愛的好友，預祝您生日快樂，日日平安喜樂噢。」附圖則是黃戴著粗框眼鏡比著「ok」手勢的照片。對此，黃辦公室回應，黃每年固定會在選區內舉辦寵物活動，都會與來參加的民眾互加臉書作為日後聯繫之用，黃本身並不認識梁嫌也沒印象，臉書小編僅是依過往活動參加者資料去留言的。

意外一則留言，讓黃秋媖無端被捲進風波更成關注焦點。其實黃昨日才榮獲高督盟頒發之「高督盟評鑑問政優質議員」，與吳益政、何權峰、林于凱、林智鴻、陳致中、陳麗娜、黃文益、黃捷、郭建盟並列「十大優質議員」；黃不僅在臉書自我介紹上寫著「犬貓免費結紮、晶片植入、狂犬疫苗注射、浪浪認養，做好源頭管理減少街頭流浪動物，一日志工，終身動保員！」更經常轉發寵物認養與協尋資訊，可見對動物保護議題的投入。

(中時新聞網)