同樣擁有旅美資歷的陳盈駿、林庭謙兩人30日正面交鋒，結果「老鳥」表現明顯壓過「菜鳥」，靠著陳盈駿拿下13分、11助攻、7籃板與3抄截，廣州龍獅最後以108比95輕取天津金獅，拿下本季第3勝(3敗)，也送天津吞下開季6連敗。

廣州一開賽就在陳盈駿飆分帶領，打出16比2的凶猛開局，儘管天津仍想追回失分，可是廣州始終保持兩位數的領先差距，打完上半場，就以58比42大幅領先天津，來到下半場，天津進攻仍無明顯起色，只能眼見廣州輕鬆帶走勝利。

除了陳盈駿雙十演出，達拉斯摩爾也替廣州貢獻23分、9助攻與5籃板，艾薩克哈斯17分、6籃板，祝銘震15分。廣州本季改由前遼寧教頭郭士強擔任總教練，目前看來陳盈駿仍然相當獲得他的重用，平均上場時間來到32.7分鐘。

今年大陸CBA選秀探花林庭謙總算突破最近低潮，替補打了30分鐘，投10中4，拿下10分、4助攻、4籃板與2抄截，可惜仍然沒辦法幫助天津拿下本季第1場勝利，天津30日以托多羅維奇30分、16籃板表現最佳，他也是天津唯一外援。

(中時 )