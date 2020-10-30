在台南就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女學生，遭殺害棄屍，涉案的梁姓男子昨落網坦承犯案。對此，國民黨今天表示，近年來多起嚴重暴力犯罪，讓民眾普遍感受治安不佳，政府責無旁貸，應提出有效作法改善治安，以安定民心。

國民黨說，馬來西亞來台女大生於台南遭隨機擄人殺害，引發社會震驚，也嚴重影響台灣的國際形象，如今痛定思痛，警政單位、教育部應儘速釐清案情，對於兇嫌並非首次犯案，警方與校方是否有應作為而未作為之處，都應檢討改進。

國民黨指出，本案兇嫌上個月也曾於附近對其他女大生犯案未遂，但當時向派出所反應後，卻未能阻止如今的悲劇，引發各界批判；依據媒體報導，警方當初以為惡作劇而未繼續偵查，呼籲警政署應儘速釐清事實，檢討作法不足之處，對於可能失職人員也應懲處。

國民黨表示，台南、高雄兩地先前槍擊、鬥毆頻傳，行政院長蘇貞昌3個月前動怒拔掉2位直轄市警察局長，但換人之後卻仍未能遏止不法，地方治安持續惡化。此案的發生，更再度引發民眾對於治安惡化的強烈觀感，台南市長黃偉哲先前一再強調台南治安滿意度、警察服務滿意度第一，但民眾的感受顯然並非如此，呼籲蔡政府拿出實際行動改善治安、安定民心。

(中時 )