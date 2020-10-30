台東空軍志航基地F-5E戰機失事墜海地點1.5公里處30日下午發現寫有飛官姓名膠盔、F-5E機身殘骸。(蔡旻妤攝)

台東空軍志航基地F-5E戰機29日發生失事墜海，靠近失事地點1.5公里處海邊，在今(30日)下午發現寫有飛官姓名膠盔、F-5E機身殘骸和蒙皮等，目前軍方正趕往現場確認中。

在空軍台東志航基地駕駛F-5E戰機墜海殉職的上尉飛行員朱冠甍，即使順利跳傘後落海，卻疑似因為跳傘高度低，遭到傘繩纏繞而大量吃水，在空軍救護隊吊掛回到基地送往馬偕醫院急救後仍英勇殉職。而帥氣陽光的朱冠甍多才多藝，是台東志航基地樂團「虎團」的吉他手，更是詞曲創作人。

國防部長嚴德發今天至台東慰問家屬，承諾會從優撫卹。另外，對於空軍失事一事，國安局長邱國正哽咽表示，國軍面臨很大的難處。

另外，殉職飛官朱冠甍的母親，29日遠從彰化趕抵台東市立殯儀館，她說，兒子告訴過她，F5已經那麼老舊，每天還要承受壓力「只是希望不要再有下一個遺憾，否則我就替冠甍跳台東的海」。

(中時 )