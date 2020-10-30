「台中藝術亮點」新增11家業者，30日在余舍行旅舉行揭牌儀式，11家業者共聚一堂。（馮惠宜攝）

已邁入第16年的「台中藝術亮點」計畫，今年以「繽紛藝點」為主題，新增11家業者，包括銀行、藝文展示空間、餐飲業者、才藝補教業者等，30日上午在余舍行旅舉行揭牌儀式，台中市副市長黃國榮特別到場，他強調，市府未來會持續推動行銷，讓藝術亮點成為藝術文化平台，更希望能藉此增加藝術家與民眾的互動，加深文化傳承。

新增11家新增藝術亮點各具特色，余舍行旅不定期舉辦親子同樂的藝文活動，陶冶旅人的身心，另，一推出就榮獲台中市十大伴手禮的茶境天使，位於台中光復新村裡，不定期舉辦揉茶體驗活動；台灣十大民宅之首的市定古蹟摘星山莊，園區提供親子展演與文創藝品展售；為推動偏鄉閱讀風氣，梨山賓館於分館二樓成立「山那邊，夢想書房」，在深山也能與藝文相遇；國立勤益大學藝術中心除每年度策畫邀請展外，也對外開放特定檔期申請展；遠東商銀朝富分行以近百坪的「樂活空間」及「藝文沙龍區」，分享財富管理理念，並推動藝文講座，展出在地藝術家創作及收藏家典藏作品。

思達音樂藉由各種音樂活動及課程，提供愛樂人士教學、練習及分享音樂文化，豐富市民文化生活；進駐於台中1916文創工坊的阿凱鐵工坊，希望能讓更多人認識金屬板金的加工藝術；同樣進駐於1916文創工坊的光質作文創，期以書寫的溫度保存台灣文化，透過鋼筆體驗手繪訴說各鄉鎮故事；霧峰林家宮保第園區，開放參觀最新修復開幕的草厝，體驗三合院式草屋，象徵林家初期篳路藍縷的日子，帶有莫忘初衷之意；亞洲大學現代美術館禮品店提供創意生活的藝文選物、畫作與居家擺飾，讓藝術相伴每一天。

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