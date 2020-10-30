受制美國總統大選變數風險升溫；歐美新冠疫情再度發燒，使西班牙、法國與德國等陸續傳來封城、鎖國負面消息；且美大選前紓困案過關無望；加上蘋果、亞馬遜等大企業對新一季度展望保守，使包括台股在內亞洲地區主要股市周五表現多臉色鐵青。

台股周四、周五兩個交易日，尤其在外資法人變臉，擴大賣超範疇，持續大動作調節電子、金融兩大族群下，使短多持股信心受創，盤勢開低之後，始終在平盤下游走。.

尾盤還再演多殺多之帶量大殺盤窘境，致加權價指數終場重挫116.57點，失守12600點外，也與月線、季線進一步拉開差距，報12546.34點，跌幅0.92%，成交1972.65億元。

周五大盤同時收周線與月線，而與9月底及上周五的加權指數計算，月線雖仍收紅30點，但周線拉出了長黑，係大跌352點，顯示在美大選未塵埃落定，及上市、櫃企業Q3財報加上10月營收未徹底曝光前，短期操作仍暫宜低調、保守。

今力挺多方的重量級權值股，包括國泰金、兆豐金、中信金、日月光投控、台塑、台化、台泥、亞泥、統一、台玻、台灣大、元大金及國巨等。

表現弱勢的權值股，包括台積電、聯電、股王大立光、聯發科、鴻海、中華電、中鋼、南亞科、長榮航、華航、仁寶、友達、群創、南亞、台塑化、遠東新、長榮、和碩、台達電、玉山金與第一金等。

櫃買市場方面，航運類股指數短多欲罷不能，今持續強勢走高，但生技股短線再度上演虎頭蛇尾走勢，使盤勢開高震殺低；極短線僅航運股站在多方，餘生技、電子、化學、紡纖、電機、鋼鐵、營建及觀光等族群都向下修正，終場指數下挫0.72%，報161.93點，成交372.63億元。

亞股方面，周五早盤以來，除越南、菲律賓與印度等市場逆勢演出外，餘日本、南韓、大陸深滬兩市、澳洲、香港、新加坡、泰國及馬來西亞等，都臉色難看。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，在周五上午還一度強勢反彈，道瓊期一度大漲逾200點，但到了下午盤，目前道瓊期反而暫報大跌逾500點，餘標普500等3大期指現下也都暫報重挫逾2%，顯示短線投資人恐慌心理再度升溫，不宜漠視。

業內人士指出，美國總統大選呈現膠著態勢，市場更擔心者，係大選後美國可能發生動亂，若果如此，以美股為精神指標的全球股市真的要非常小心了。在消息面不明朗之下，短期布局或暫停、看、聽，逢高減量經營，持盈保泰為宜。

(工商 )