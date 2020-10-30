「2020台中休閒美食展」今年邁入第15屆，30日起至11月2日在台中世貿登場。2020年結合「第12屆台中素食健康展」同步展出，規劃九大主題及「台中10大伴手禮」評選活動，提供民眾質優且多元的食品採購平台。

經歷疫情衝擊，民眾對食品衛生的期待更高，有關除菌的議題備受關注，主辦單位今年特別與HACCP中華食品安全管制系統發展協會以及大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與每日專題講座，帶領民眾關心公共衛生對當代社會的影響，認識環境消毒的重要，確保大眾生活能正常運作，提供正確的食品安全、環境清潔消毒與相關法規新知。開幕當天辦理「環境與食安論壇」，邀請重量級專家分享防疫知識與了解食材處理預防中毒等議題，現場食藥署設攤推廣食品安全，讓大眾食在安心!

此外，由台中市工商發展投資策進會規劃的「台中10大伴手禮」評選活動，從眾多優良伴手禮廠商中嚴選出參加本展的伴手禮商家設攤促銷推廣，有陳允寶泉、日珍香、采蜂林、日晴、豬寶妹、麵本家、正昇、梨子咖啡館、法布甜、黑橋牌、沁木手作、三點一刻、小林煎餅及台中市農會。各家獲獎商品都在展中呈現，參觀美食展就送價值超過2,000元的「台中十大伴手禮優惠酷碰券」，可至台中十大伴手禮展區或店家使用優惠、購買人氣伴手禮，消費滿額可再兌換限量精品好禮。

(工商 )