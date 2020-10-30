媒體報導前總統馬英九批評民進黨政府放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口、NCC審查中天新聞台換照審查，連罵三聲無恥；民進黨發言人顏若芳今表示，馬英九不要罵自己無恥；一個前任總統說這些話，才是可悲啊。

她說，馬英九前總統罵「無恥」，似乎是在罵過去執政的馬英九總統。馬前總統昨是今非的言行，令人無言。

顏若芳指出，馬前總統今天親口說明2012年就是他開放「含萊克多巴胺」美牛進口，美國牛肉這幾年在台灣進口量持續增加，馬前總統今日所批評的話，難道是在罵自己嗎？更如馬前總統今天所說的，美國豬肉多數已不用瘦肉精。對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業，絕不會像2012年馬執政時候那樣貿然開放。

至於2014年中天新聞台附加條款許可換照、2010年年代綜合台換照沒過一事；顏若芳說，2014年馬前總統執政時，中天新聞台就因證照到期，由NCC依法審查，當時多數審查委員做出「否決換照申請」的意見，最後NCC則是以附加條款的方式許可換照。馬前總統應該很清楚NCC是依法獨立行使職權進行換照審查，難道不是嗎？還是馬前總統當年有介入嗎？

顏若芳表示，馬前總統任內，2010年年代綜合台換照沒過，不知道馬前總統是真的忘記了，還是不敢想起？對比今日馬前總統所罵的無恥，更讓人不解馬前總統是在罵自己？

顏若芳表示，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

(中時 )