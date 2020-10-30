桃園陳姓男子與胡姓友人發生衝突，上周他持折疊刀刺死胡男，警方將他逮捕後，桃園地檢署依殺人罪聲請羈押，但桃園地方法院裁定讓他無保請回，台灣高等法院撤銷發回重裁後，改裁定將他羈押，陳男不服提抗告，遭高院駁回確定。

陳男提抗告辯稱，案發當時之記憶，應手持甩棍及榔頭防身並無殺人故意，為何變成折疊刀實無印象，造成被害人死亡非他所願；案發後非有意棄車，且當日已酒醉無法自行開車所以才搭乘計程車至養生館，他沒有逃亡意圖。

高院認為，他能觀察被害人所在的位置，駕車返家拿取作案工具，復再駛返案發地點行刺，事後再駕車逃逸、轉搭計程車至養生館藏匿，對於各階段行為都清楚，他辯因酒醉，不太清楚所為、不知手持之物為何變成折疊刀云云，均不足採信。

合議庭指出，陳男涉犯殺人罪且嫌疑重大，逃匿以規避刑責之可能性甚高，且他殺後到隱密的養生館地下室包廂，顯係屬逃避追緝之典型隱匿行蹤之逃亡行為，此亦增加查緝行蹤之困難，他辯無逃亡自無可採，駁回他的抗告。

(中時 )