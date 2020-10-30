聯電(2303)法說會後，外資看法不一，雖多看好營運，但一家亞系外資以聯電與美光的訴訟案不排除再有裁罰等變數為由，將聯電評等由買進降至「減碼」，目標價降為29元。

聯電第3季財報普遍優於外資預期，與美國司法部的營業祕密訴訟案以6000萬美元和解。對於聯電與美國司法部就營業秘密保護案達成和解後之發展，外資則持不同看法。

亞系外資認為，聯電與美國司法部的訴訟案雖以承認侵害營業秘密，達成和解，但在美中科技角力之下，美國司法部的裁罰可能只是第一步，後續與美光的民事訴訟中，美光恐要求賠償，另一方面，聯電承認協助福建晉華竊取營業秘密，在訴訟中的證人角色，恐將增加中國官方疑慮，對其中國大陸的事業帶來考驗。

亞系外資另指出，聯電對明年12吋及8吋需求樂觀，8吋晶圓預估再漲8%-10%，然已普遍反應此利多，另外，第3、4季28奈米產能利用率預估達90%-95%，再拉升空間有限，毛利率可能已到頂。雖上修聯電今、明、後年獲利預測4%-12%，考量上檔有限，建議減碼，目標價由31元降為29元。

兩家外資重申「買進」評等，表示聯電第3季獲利表現佳，大幅超越市場預測，一家外資認為股價將逐漸反映基本面，重申「優於大盤」，目標價40元，一家外資維持「買進」，目標價38元。

另一家日系外資則重申「減碼」，目標價20元。

(時報資訊)