美國經濟數據亮眼，激勵美股止跌回升，四大指數收高，不過，盤後道瓊期指受到Apple、Amazon、Alphabet、Facebook等公布季報影響，期指下挫200多點，使得台股今天開低震盪，尾盤道瓊期指破低，台股跌幅擴大，終場以12546.34點作收，下跌116.57點，跌幅0.92％，成交金額1972.64億元。今天收周線，本周量增下跌，指數收長黑K，下跌352.48點。

分析師指出，接近美國總統大選，變數仍多，全球二次疫情封城，經濟影響面仍要觀察。另外，近期進入財報周，台股亦有第3季財報及法說會陸續登場，可留意展望佳的族群，在大選變數去化後，可作為進可攻退可守的選股依據。

籌碼面部分，政府基金近期在指數回檔下回補持股，但今年表現佳的投信持續調節，外資上周轉為買超後，本周又出現連續賣超，對台股呈偏空看法，在法人維持減碼，資金動能減弱下，大盤往上推升力道將不強。

指數今天再挫低百點，半年線以下全數失守，季線也在今天出現下彎，日KD指標持續維持死亡交叉，且開口再度擴大，RSI也回在50空方區之下，往下支撐觀察12500點整數關卡以及12250點之前的兩次低點。

櫃買指數今天同步收低，以161.93點作收，下跌1.17點，跌幅0.72％，成交金額372.63億元。

(時報資訊)