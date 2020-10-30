美國生技公司Moderna在發布第三季財報時表示，已經準備在全球推出其新冠狀病毒疫苗，且已經收到政府訂金約11億美元。

受此消息激勵，Moderna周四股價大漲8.43%，收在71.28美元。

Moderna表示，正在與世界衛生組織（WHO）主導的COVAX全球新冠疫苖計畫進行協商，討論其潛在疫苗的分級定價方案。該公司開發的新冠肺炎疫苖暫定名稱為「mRNA-1273」。該公司表示，在北美、中東與其他地區都已獲得疫苖的供應協議。

Moderna執行長Stephane Bancel在新聞稿中表示：「我們正積極準備推出mRNA-1273，我們已經與世界各地政府簽署一些供應協議。」

Moderna被視為是新冠疫苖研發賽局的領跑者，上周該公司宣布已經完成30,000名後期試驗參與者的招募。截至上周為止，已有超過25,650名參與試驗者施打了該公司雙劑疫苖的第二劑。

Bancel在電話法說會上表示，該公司預期數據與安全監督委員會將在11月進行首次的試驗期間分析（interim analysis）。

今年8月Moderna表示，依據較低廉的「大流行病定價」方案，該公司對一些客戶將收取每劑32～37美元的疫苖費用。該公司並表示，公司已經在討論供應量較大而價格降低的協議。

Moderna周四表示，此款名為「mRNA-1273」的疫苗，必須保存在華氏零下4度，保存期間最長可達6個月。相較之下，輝瑞的疫苗必須保存在華氏零下94度。

該公司周四公布第三季營收為1.58億美元，優於華爾街預期的7750萬美元。淨損為2.336億美元，相當於每股虧損59美分，超出市場預期的每股虧損43美分。

(時報資訊)