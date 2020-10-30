游資+低利推升近期房市表現熱絡，聯上發(2537)總經理李志明直言，對現在房市看法，實在是「膽戰心驚」!現在土地原料和工資漲太多了，這些都將成為不穩定的因素之一，再加上民眾薪水漲幅有限，房價漲太多會讓購屋者買不下去，希望有穩定的造價地價及房價，像我們這種專業公司才能夠生存。

目前土地價格和工資上漲，推升造價成本增加，李志明說，北部現在的造價成本大約上漲1成多，而南部價成長漲幅更大，漲幅約在2成多，被問及是否會調漲房價?他則說，要不要調價得要看消費者能不能接受，基本上公司個案都算發包的早，暫時沒受到波及，但若是後面所推個案的話，影響程度較大，會再看看當時市場的反應。

聯上發在新店七張的「聯上拾玉」9月開賣至今，已售9成多，僅餘5戶，李志明說，此案是走危老重建的方式，原本是預計花3~4個月售完，沒想到搭上近期的房市熱潮，僅2個多月就快完銷，此案共有104戶，地主分回後，聯上發所分回總銷約9億元、共54戶，產品規劃為19~57坪，2~4房的產品，預計將會在112年年底或113年初完工交屋入帳，對業績展開貢獻。

聯上發明年度推案計劃，包括新店世新段、青埔及央北都將推出住宅案，也將會推一北士科商辦案，其中央北個案將會創下至目前為止公司推案總銷、基地面積及造價成本最高的一筆個案。李志明說，此案初估總銷約130億元，將蓋兩棟大樓，將會有1500坪大中庭，應該會在329檔期推出。至於商辦案，將推出基地規1150坪基的商辦，另一筆同樣位在北士科1700坪的基地，將會稍晚才推出。

李志明指出，公司10多年來，僅完成有一筆危老重建和都更案，危老重建案「聯上拾玉」從開始到完工，花了5年7個月的時間，而都更案「聯上天母」則是耗時10多年時間，危老和都更時間雖差一半，但其實都不容易。聯上天母預估將年底到明年初拿到權狀，至於何時會開賣，李志明則強調，要看權狀何時拿到，要完成一個都更案並不容易，公司將會堅持價格，不會秒殺，將成為今明兩年的業績來源之一。

(時報資訊)