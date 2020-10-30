「鴨霸！硬要市民吃毒豬，中央官員先吃給我們看！」台中市議員30日質詢時炮轟中央開放含瘦肉精豬肉，明年起進口台灣，行政院還發公文，指地方政府食安自治條例要求瘦肉精零檢出及罰則牴觸中央法令。衛生局長曾梓展表示，中央一紙公文即要求地方修改條例，不認同、也不會同意，更不會主動提送台中市議會修改自治條例，依法行政捍衛市民健康。

台中市議員張瀞分、張廖乃綸、陳政顯、朱暖蘇 在市議會警消環衛業務質詢中，抨擊中央罔顧人民健康，要求台中市政府堅持瘦肉精零檢出。市議員楊正中關心明年元旦起中央政府開放萊豬進口，中市府如何依現有食品自治條例瘦肉精零檢出，把關市民的食安。

張瀞分說，台中市早在2017年即修訂《台中市食品安全衛生管理自治條例》，明訂「台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律零檢出」，這項條例修訂後也經市議會審議通過，並且經行政院核定在案。

張瀞分抨擊，民進黨執政鴨霸、無法無天，不但一定要放水開放萊豬進口，還不准地方嚴查把關。這項條例還是在前市長林佳龍任內訂定的，林佳龍現在貴為中央部長，為什麼不敢出來說句話？

衛生局長曾梓展強調，對於中央這份公文市府衛生局不認同也不支持，不會修改也不想回應，台中市食安自治條例經市議會審議通過，衛生局我們會依照目前自治條例的規定，堅持瘦肉精零檢出。

議員強調，每一個人做事都該憑良心，不能殘害下一代的健康，她呼籲全體議員不分黨派一起捍衛食安健康，拒絕萊豬入侵，堅決瘦肉精零檢出。

市議員楊正中說，市府不能當成「沒有牙齒的老虎」，要為市民健準備好了，難道是講口號。（盧金足攝）

市議員楊正中、陳廷秀、羅廷瑋關心中央將開放萊豬進口及要求市府修改《台中市食品安全衛生管理自治條例》，衛生局表示，市府訂定台中市食安自治條例，經議會三讀通過已執行3年，中央透過一紙公文即要求地方修改條例，讓市民暴露在瘦肉精風險，非常不認同、也不會同意，更不會主動提送台中市議會修改自治條例，將依法行政捍衛市民健康。

衛生局指出，食安自治條例，因應美豬即將進口，市府也已提出「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」等5大強化作為，將用實際行動守護市民健康。

楊正中說，市府不能當成「沒有牙齒的老虎」，要為市民健準備好了難道是講口號，陳政顯質問，行政命令，天下無敵？地方自治形同虛設？這些中央官員敢吃嗎？蔡英文總統敢吃嗎？

楊正中強調，環保局生煤管制自治條例被撤銷有前車之鑑，先前開出的罰單也被撤銷，現在已提出行政訴訟，如衛生局未來仍以現有自治條例開罰，未來恐步上環保局後塵，行政訴訟打不完。對此，曾局長回應，市府可要求標示產地來源，如標示不清仍可開罰。

衛生局指出，食安自治條例，因應美豬即將進口，市府也已提出「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」等5大強化作為，將用實際行動守護市民健康。

(中時 )