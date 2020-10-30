關於台北市長柯文哲透露，已向新北市長侯友宜提出條件，基隆捷運與捷運萬大線2條路線讓給新北市府經營，環狀線則給北市府。對此，新北市長侯友宜今（30日）下午於議會答詢時仍強調，環狀線本來就在新北境內，新北出資興建就要負起責任，「我們承擔所有責任！」

新北市議員江怡臻質詢時說，關於環狀線之爭，柯文哲透露有所謂「2小換1大」的說法，基隆捷運與捷運萬大線2條路線讓給新北市府經營，環狀線則給北市府。

侯友宜答詢時強調，新北環狀線本來就是新北市的，由新北市府出資並委託北市捷運局興建及台北捷運公司營運，但若可以提早收回自己經營，會願意承擔所有的責任。

侯友宜也說，萬大線還在興建中且萬大線也在新北市境內，不會跟別人爭，但若在新北市境內，新北市府出資興建、新北要負起責任，這是一項的態度；基隆捷運與新北連在一起，在新北境內自己出錢興建、自己負責。

(中時 )