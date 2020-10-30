苗栗縣議會30日總質詢依然圍繞萊豬議題，縣議員徐欽鴻質詢時，要求縣長徐耀昌對於地方食安條例修法表態，徐耀昌表示，拒絕含萊克多巴胺的豬肉是全民共識，縣府尊重議會提案修法，針對學校及關懷據點團膳供給，將要求禁用萊豬，針對罰則加強研擬，若查到不排除停權或沒收保證金。

萊豬進口爭議持續延燒，許多縣市首長已表態堅持豬肉萊劑「零檢出」，近日又爆出不只美豬，13個國家萊豬都能進口台灣，再度引起地方人心惶惶，苗栗縣議會總質詢連續2日針對萊豬議題猛攻，多位縣議員強力要求縣府拿出魄力，維護縣民食安，縣長徐耀昌今日也強調會尊重議會提案。

苗栗縣長徐耀昌答詢時表示，食用萊豬會影響人體健康，民眾擔心後代子孫受影響，既然拒絕萊豬是全民共識，縣府尊重議會，若有提案，自治條例會審慎修法，針對學校營養午餐、關懷據點等機關單位團膳，會強力要求廠商禁止使用萊豬，罰則加強研擬，若抽查到使用萊豬將停權或沒收保證金。

針對萊豬進口，地方政府修正自治條例抵抗，卻收到行政院及衛福部函文，指出地方未檢討自治條例，明年將牴觸母法直接失效，徐耀昌也拿苗栗縣被外界譏為「苗栗國」回答，「就不用被中央管了」，引起縣議員徐欽鴻大聲叫好。

苗栗縣長徐耀昌回應萊豬進口自治條例修法

(中時 )