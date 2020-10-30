湯石照明（4972）董事會通過第三季財報，受業外激勵，湯石照明第三季每股盈餘1.04元，超越整個上半年每股盈餘0.02元，累計湯石照明今年前三季每股盈餘1.06元。

湯石第三季營收2.26億元，毛利率、營益率37.91％、13.47％，與去年同期、今年第二季相較，均略微下滑，第三季歸屬母公司淨利3,968萬元，年增20.1％，第三季每股盈餘1.05元。

累計湯石前三季獲利4,054萬元，每股盈餘1.06元。

(工商 )

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