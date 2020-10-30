受業外激勵 湯石前三季EPS達1.06元 14:402020/10/30 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湯石照明（4972）董事會通過第三季財報，受業外激勵，湯石照明第三季每股盈餘1.04元，超越整個上半年每股盈餘0.02元，累計湯石照明今年前三季每股盈餘1.06元。 湯石第三季營收2.26億元，毛利率、營益率37.91％、13.47％，與去年同期、今年第二季相較，均略微下滑，第三季歸屬母公司淨利3,968萬元，年增20.1％，第三季每股盈餘1.05元。 累計湯石前三季獲利4,054萬元，每股盈餘1.06元。 (工商 ) #湯石照明 #每股盈餘 #業外 #激勵 #湯石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世豐 前三季EPS 2.71元 04:102020/10/30 證券．權證 中連售地挹注 前三季EPS 8.66元 04:102020/10/30 證券．權證 《生醫股》大江Q3每股盈餘4.23元 前3季達11.86元 12:162020/10/30 財經 亞德客Q3每股賺8.16元 創新高 04:102020/10/30 證券．權證 《美股》營收獲利超預期 Alphabet盤後飆升9％ 10:002020/10/30 財經 台虹Q3獲利創高 每股盈餘1.5元 09:422020/10/30 財經 廣錠Q3 每股虧損0.71元 04:102020/10/30 證券．權證 面板雙雄Q3虧轉盈 家族逆轉勝 04:102020/10/30 證券．權證 Pinterest上季用戶激增 股價飆 04:102020/10/30 全球財經 富邦媒Q4業績 挑戰年增5成 04:102020/10/30 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 半導體從夢幻開局到被美卡脖子 大陸為何浪擲30年光陰 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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