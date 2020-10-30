光寶科技公布第三季營運成果，受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，合併營收為413.3億元，不含已轉讓SSD事業，季增6％，全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第三季銷貨毛利率和營業淨利率分別為19％和9.6％，分別年增2.8個百分點和2.9百分點，營業淨利39.9億，年增23％，與營業淨利率均創下單季歷史新高，但是光寶科第三季認列主要來自PC用光碟機的商譽減損近7億元，導致稅後純益29.9億元，比上季大減13％、年減4％，稅後每股獲利1.29元。

累計今年前三季營收為1,157億元，銷貨毛利率為17.9％，營業淨利率為7.2％；分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，前三季營業淨利83.9億元，年增24％，稅後純益為80.1億元，每股淨利3.45元，年增15％；前三季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。透過營運活動所產生的自由現金淨流入，當季淨現金部位達422億元。

(工商 )