歡慶墨西哥亡靈節！adidas推出利拉德與米契爾的專屬搞怪鞋款。(adidas提供)

萬聖節近在咫尺，11月更將迎來墨西哥悼念摯愛家人的重要節日「亡靈節」！adidas在這個歡樂神秘的時節，推出「Day of the Dead」系列籃球鞋款與服飾，融合手繪風格，搭配繽紛配色凸顯鞋款個性，並將亡靈節標誌性意象與元素融入利拉德簽名戰靴Dame 7與米契爾聯名鞋款D.O.N. Issue #2及運動服飾中，展現對生命的喜悅，以及對親人的思念與敬愛。

adidas Dame 7使用低調黑色貫穿鞋身，深藍色鞋底及鞋側TPU質感爆棚，並將亡靈節極具代表性的骷髏頭、蜘蛛網紋路以及用色大膽的愛心、萬壽菊等圖案，壓印在網眼鞋身上，完整體現亡靈節文化與視覺意象。Dame 7搭載LIGHTSTRIKE輕量中底科技，實現緩震與回彈反應間的絕佳平衡，綴有骷髏頭圖樣的大底採用Dame 7專屬閃電紋路，提升整體抓地力與耐磨效果，由中底延伸到後跟的繩帶系統則優化後跟包覆與穩定性，賦予絕佳性能的同時也展現亡靈節的喜慶氣氛。

adidas D.O.N. Issue #2將米白色注入鞋身與中底，BOUNCE中底科技為鞋款帶來適度緩震與極佳穩定性。拼接工藝式網布、透氣皮革的鞋面則佈滿骷髏頭、蜘蛛網、花朵等亡靈節元素圖樣，透氣升級同時，更以搶眼的螢光粉、螢光藍、亮黃色，搭配多層次拼接鞋面，創造豐富層次對比；鞋後跟則綴有墨綠色米契爾專屬蜘蛛符號，抓地力、耐磨性兼具的大底則採用米契爾專屬的蜘蛛網紋路冰底，以滿版骷髏頭、愛心、花卉等彩繪圖騰詮釋對摯愛亡靈的懷念。

adidas同步推出利拉德「Day of the Dead」系列服飾，以百搭經典黑白兩色詮釋，率性黑色連帽上衣將利拉德專屬標誌壓印於胸前，背後則搭配亡靈節標誌性骷髏頭及花卉圖樣；俐落白色款則將骷髏頭及蜘蛛網圖案置於前胸，將亡靈節的元素透過簡潔的設計嶄露無遺。

(中時 )