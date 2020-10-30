為量產優良蕈菇菌種，台中市8家農會合資成立蕈源生物科技股份有限公司，30日啟用「菇類菌種栽培廠」。蕈源生技董事長也是新社區農會總幹事羅文正表示，這是國內第3間菌種公司，透過農試所技轉乾菇、鮮菇品系菌種，最高年產100萬瓶菌種，可製成5000萬個太空包。

國內香菇太空包製包場業者約33戶、香菇栽培業者約813戶菇農，僅有2家香菇菌種業者寡占。蕈源生技「菇類菌種栽培廠」30日在豐原揭牌啟用，現場並舉行技轉簽約儀式，農委會副主委陳駿季、立委江啟臣、市議員王朝坤、多位農會理事長、總幹事等均到場共襄盛舉。

蕈源生技菇類菌種栽培廠裝瓶區。（王文吉攝）

陳駿季致詞時表示，國內蕈菇產業年產值約133億元，「蕈源生技」可滿足全國4分之1菌種需求，期待營運順暢，確保農民生產無後顧之憂。菌種生產獲農試所技術後盾，建議考慮開放技術入股，未來若擴大營運，也可保留部分股東席位給產銷班農民或製包場，共同營運。

羅文正提到，2015年在農糧署補助下成立「台灣菇類菌種產發研究中心」，配合農試所進行田間試驗、優化菌種，並整合東勢、石岡、豐原、大甲、龍井、大肚區農會及台中地區農會及台農投資股份有限公司共同出資及募資8500萬元，成立全國第三家菌種公司。

羅文正表示，「蕈源生技」由菌種品質提升著手，技轉農試所「香菇菌種生產事業化技術套組」，讓優化的菌種可以穩定生產，提供菇農優良菌種。初期產品以香菇乾菇品系、鮮菇品系菌種為主，最大年產量可達100萬瓶，未來將增建養菌庫房，升級新社蕈菇產業競爭力。

蕈源生技菇類菌種栽培廠占地180坪，前身為豐原區農會朴子辦事處肥料倉庫。（王文吉攝）

太空包與香菇。（王文吉攝）

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