新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心共同舉辦「臺北州建州100周年」國際學術研討會，邀請40位國內外學者以視訊方式研究新北文化保存，其中新北市圖珍藏的日治時期行政文件「臺北州檔案」也在研討會中展出，新北市府副秘書長劉和然表示，研討會除了向國際分享新北地方經驗，也能提升城市運作效能，讓新北市更進步。

新北市圖表示，臺北州是台灣日治時期的行政劃分，北北基都涵蓋在臺北州的範圍內，因應臺北州建州100周年舉辦國際學術研討會，邀請40位日、韓、港等國學者視訊對話，活動將有5個場次由日本學者神田孝治、韓國學者金明洙、香港何佩然等教授發表18篇論文，探討臺北州建置後的行政規畫、變遷特色，以及戰前東亞各國地方行政、治理自治課題研究。

特別的是，這次新北市圖也將珍藏的「臺北州檔案」展出，該文件是全台保留最完整的日治時期地方檔案，檔案大部分是日治時期臺北州海山郡鶯歌庄（今鶯歌與樹林地區）役場從大正10年至昭和20年間製作、保存的行政文書，最早的文件距今已有100年，內容包括地方自治相關資料、庄治研究會文件、同風會、統計、產業等相關文件。

劉和然表示，臺北州檔案有許多產業相關的資料和統計數據，可以一窺當時新北的地方產業發展，這次研討會台灣與各國學者互相交流，除了透過經驗學習外，也可以發揚新北地方學、深化地方自治能力，讓國際看見新北市。

(中時 )