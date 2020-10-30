新北市府設有青年事務委員會協助處理青年相關事宜，新北市議員江怡臻今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「未來是否會成立青年局？」侯則回應，將朝這方向努力，採跨局處、傾聽年輕人的聲音。

侯友宜答詢時表示，未來會朝正式成立青年局的方向努力，目前有青年事務委員會，日後還會有青年行動辦公室整合跨局處資源和年輕人接觸，傾聽年輕人的聲音、協助年輕人，跟年輕人的聲音結合在一起，各局處列管直接面對。

(中時 )