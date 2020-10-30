是否成立青年局？侯友宜：朝這方向努力 14:592020/10/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員江怡臻今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「未來是否會成立青年局？」侯則回應，將朝這方向努力。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府設有青年事務委員會協助處理青年相關事宜，新北市議員江怡臻今（30日）下午質詢新北市長侯友宜「未來是否會成立青年局？」侯則回應，將朝這方向努力，採跨局處、傾聽年輕人的聲音。 侯友宜答詢時表示，未來會朝正式成立青年局的方向努力，目前有青年事務委員會，日後還會有青年行動辦公室整合跨局處資源和年輕人接觸，傾聽年輕人的聲音、協助年輕人，跟年輕人的聲音結合在一起，各局處列管直接面對。 (中時 ) #青年局 #年輕人 #聲音 #方向 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重劃區整治產業外移？侯：協助想要留下來的企業 17:042020/10/30 政治 侯友宜民調為何居高不下？藍粉怒指「這群人」在搞鬼 08:022020/10/30 政治 美總統選舉牽動台灣 侯友宜：中華民國要靠自己 16:032020/10/30 政治 勒斃馬籍長榮女大生 兇嫌認：就是想性侵 17:102020/10/30 社會 美國總統誰當選？侯友宜：都有機會 15:132020/10/30 政治 智慧神農 邱經堯、陳映延獲肯定 04:102020/10/30 地方新聞 美豬真的比較腥？侯友宜：分不出來 11:082020/10/30 政治 富士達保經力拚「新南向」 南台灣成立「高屏六區部」 19:512020/10/30 政治 幼托接送試辦智慧臨停 2022年評估可行路段 19:242020/10/30 政治 支持高關懷青少年進入職場 勵馨年助278名青少年 18:182020/10/30 生活 政治熱門新聞 兩岸進入「準戰爭」狀態？陸配老家一番話嗅出端倪 - 政治 戶外開講／F-5E失事「馬英九害的」？王又正一句話嗆爆王浩宇 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 韓粉拚死也罷不掉他？最後3天網告急喊連署書「還差這些」 - 政治 為韓國瑜吵翻 瑞豐夜市男女臉書開戰、刪好友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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