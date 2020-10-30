農委會主委陳吉仲日前說如果肉品中的萊克多巴胺零檢出，台灣的牛肉麵店都要關門，遭外界質疑陳吉仲從來沒吃過牛肉，陳吉仲今天坦言，「與太太都不吃牛肉」，家裡的水牛賣出去的時候還在哭。

總統蔡英文今年8月底突襲式宣布，萊克多巴胺豬肉將進口台灣，全台有多個縣市擬訂定食安自治條例要求豬肉或所有肉品零檢出，農委會主委陳吉仲曾表示，若堅持零檢出「三分之二牛排館都要關了」，他今天再度堅持立場，若地方堅持零檢出，不只牛排館要關，「牛肉麵店呢？」

(中時 )