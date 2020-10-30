陳吉仲坦言沒吃過牛肉麵 「與太太都不吃牛肉」 14:522020/10/30 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲今天坦言，「與太太都不吃牛肉」。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會主委陳吉仲日前說如果肉品中的萊克多巴胺零檢出，台灣的牛肉麵店都要關門，遭外界質疑陳吉仲從來沒吃過牛肉，陳吉仲今天坦言，「與太太都不吃牛肉」，家裡的水牛賣出去的時候還在哭。 總統蔡英文今年8月底突襲式宣布，萊克多巴胺豬肉將進口台灣，全台有多個縣市擬訂定食安自治條例要求豬肉或所有肉品零檢出，農委會主委陳吉仲曾表示，若堅持零檢出「三分之二牛排館都要關了」，他今天再度堅持立場，若地方堅持零檢出，不只牛排館要關，「牛肉麵店呢？」 (中時 ) #牛肉 #陳吉仲 #堅持 #肉品 #豬肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翁章梁支持有條件開放萊豬 議員轟「不要當中央的說客」 13:302020/10/30 政治 梁靜茹曝有追求者設3關審核 04:102020/10/30 娛樂新聞 暗黑親情案例 受寵么弟不斷向家裡伸手拿錢 09:002020/10/30 社會 擋萊豬 藍營立委再占主席台 提出三點訴求 11:532020/10/30 政治 雙11光棍節連鎖日式餐飲推限量優惠 升級全餐只要11元 13:122020/10/30 旅遊 歡喜做 宋有容開疆闢土育新秀 04:102020/10/30 財經焦點 全球萊豬都能進口 柯批中央詐欺 04:102020/10/30 政治要聞 林芯儀戀德版羅素克洛靠視訊煲愛 04:102020/10/30 娛樂新聞 南投竹山鮮筍節 竹筍入菜展多樣創意 11:032020/10/30 寶島 輕軌噪音實測 住戶怒轟造假 04:102020/10/30 地方新聞 生活熱門新聞 流感疫苗接種又爆災情 死亡個案再添3人 - 生活 台南米糕名店花30秒裝一碗 影片曝光網罵根本裝忙：再好吃也不去 - 生活 10月颱風猛爆 今降溫！愈晚愈冷探16度 - 生活 一家三口電費竟要「12204」 網一看帳單上4字秒懂：難怪 - 生活 雙颱接力！第20號颱「閃電」生成 關鍵路徑曝：下周恐來台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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