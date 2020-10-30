石油公司BP(前稱英國石油)計畫停止在澳洲的燃料生產，有鑑於亞洲競爭者激烈，將關閉在Kwinana虧損的煉油廠，轉化為燃料進口終端。

BP為澳洲四家煉油廠之一，並為最大一家。在新冠肺炎衝擊石油需求之際，BP亦為澳洲首家停工的煉油廠，而其他兩家競爭者表示正考慮未來的建廠。

BP將在未來六個月關閉這家西澳洲日產14.6萬桶的煉油廠，影響650個工作職位，BP在聲明中指出，區域的過度供給，以及煉油的低利潤，Kwinana煉油廠不再具備經濟活力。

BP此項行動也打擊了澳洲政府努力，政府在新冠病毒肆虐之際祭出23億澳幣(約16.24億美元)的補貼，以建立國家燃料安全和保障就業。

澳洲能源部長在聲明中表示，對BP決定關閉一澳洲的煉油廠感到失望。

西澳洲總理表示，州政府一直重複呼籲該煉油廠維持營運，但該公司在歷經數年財務虧損，商業的考量而做出該決定。

其他的Viva Energy和Ampol也正在考慮關閉澳洲煉油廠，目前澳洲四家煉油廠產能總和市低於亞洲最大的煉油廠。BP此前被視為最不可能關閉的澳洲煉油廠。

BP表示，作為邁向潔淨能源的努力，考慮將Kwinana工廠改造為生產低碳燃料，例如從廢棄物製作的再生柴油。

(時報資訊)