周五凌晨，美股指數期貨突然暴跌，可能是受到全球疫情持續急升，以及蘋果等重量級科技股業績表現不如預期影響。

目前道瓊指數期貨重挫530點或2%，為26,027點。標普500指數期貨跌2.05%，那斯達克100指數期貨慘跌2.41%。

因北半球國家每日確診數激增，周三全球新冠狀病毒單日確診數首度突破50萬人，再創單日新高記錄。

此外，美國總統大選即將在下周二（11月3日）登場，目前已有超過8000萬選名已提前投票或完成郵寄投票，打破以往記錄，並已超過2016年投票人數的58%。投資人對於投票後的不確定性，以及政局可能陷入動盪感到擔憂，近來亦為華爾街股市帶來壓力。

蘋果公司稍早前公布第四財季業績，因上季iPhone營收大減20%，且基於疫情帶來的不確定性，蘋果仍不提供財測，盤後股價下跌逾4%。亞馬遜第三季業績噴發，但本季展望保守，盤後股價下跌1.87%。

(時報資訊)