天道盟文山會綽號「不點哥」的柳姓男子，2018年8月15日懷疑自己被橫刀奪愛，勾著高姓被害人脖子質問情敵身分，被路人見義勇為報警處理，不過，被害人在警方說明表示自己被勾頸「沒感覺、不怕」，不提告，台北地檢署偵查中也未現身，檢方30日依罪證不足，將柳男及在場的小弟共9人不起訴處分。

「不點哥」柳姓男子是在8月15日因前女友疑似被高姓男子的蔡姓友人橫刀奪愛，在文山區某超商門前約2人談判，但是只有高男到場，蔡男始終沒有出現。

等候過程中，柳男勾著高男的脖子說話，並將高男帶到車上，路人見狀以為是擄人犯罪，見義勇為打電話報警。警方調閱監視器查出勾頸男子是柳男，高男則被載了約500公尺後，在景華公園下車。

警方依妨害自由罪嫌偵辦，傳喚被害人高男，高卻向警方表示，他被柳男勾住脖子「沒感覺」也不怕，到柳男車上也沒有被強迫，同時，不提告柳男。

警方移送北檢後，高男拒絕到檢方說明，同時表明在警方就決定不提告，檢方只能依罪證不足將柳男等人不起訴處分。

(中時 )