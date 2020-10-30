F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，國民黨革實院長羅智強今天表示，綠營將矛頭指向馬政府，民進黨執政當家都5年了，出事還是只能拉馬維拉，實際上，依馬政府時期的採購規劃，F-5E戰機早該於去年解除現役，民進黨上任後，空軍改口稱F-5E要多飛9年。

「為飛官哀，希望悲劇別再發生」，羅智強在臉書說，F-5E戰機在台服役40幾個年頭，已超過最大服役年限，殉職的朱冠甍上尉更曾告訴母親「F-5E早晚會出問題」。

羅智強指出，失事後，蔡英文總統隨即發文，要求國防部儘速查明事故原因。豈料，蔡英文po文一出，綠營側翼紛紛揣摩上意，不但將蔡的責任推得一乾二淨，更劍指馬前總統。

羅智強表示，看到民進黨桃園市議員王浩宇說，「馬政府8年，教練機進度0」的言論，他只能深嘆一口氣，都當家5年了，出事還是只能拉馬維拉。

羅智強說，事實上，依馬英九總統時期的採購規劃，F5-E戰機早該於去年解除現役，到了民進黨上台，空軍被迫改口稱「F-5E有延壽計畫，可以飛到2028年」。

羅智強質問，蔡英文一句「F-5E就要多飛九年」，這是馬英九的責任嗎？他痛批，蔡英文曾信誓旦旦地宣示，會當國軍最強的後盾，但2020年沒有戰爭，台灣已累計15名官兵殉職，如果面對台灣子弟生命犧牲，卻只想把責任推給馬英九，這算什麼後盾？

(中時 )