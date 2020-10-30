台北醫學大學今天舉辦創校60周年校慶典禮，副總統賴清德、兩位諾貝爾獎得主中研院院士李遠哲、日本免疫學家本庶佑皆表達祝賀之意。受新冠疫情影響，本庶佑雖無法親自來台，仍透過視訊影片，跨海獻上祝福。

賴清德致詞時表示，根據最新公布的2021年THE世界大學排名，北醫大躍升至全球第303名，排名全台第二；遠見雜誌7月公布的台灣最佳大學排行榜，北醫更連續3年榮獲私立大學及醫科大學排名全國第一。

李遠哲強調，10年前他出席北醫大50周年校慶，當年他剛被選上國際科學理事會理事長，正關注全球暖化議題，如今地球已被送進急診室，北醫能治人、治國，期盼也能治好我們的地球。

北醫大校長林建煌說，北醫從創校當時的3間鋁皮屋，如今發展成擁有11學院、15學系、45個研究所，逾7000名師生的大學；6家附屬醫院總床數超過3000床，已是集教育、研究、產學、醫療於一體的教育體系。

(中時新聞網)