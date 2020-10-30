日盛投信30日表示，第三季度A股市場受中國境內經濟恢復加速度放緩、貨幣政策逐步向正常化回歸、局部高估值等因素影響，市場在經歷半個月左右的趨勢上行後轉為震盪調整。至10月29日上證指數單季漲幅7.8％，創業板指季度漲幅5.6％。由於經濟景氣和企業盈利繼續回溫的趨勢延續，A股中期向好趨勢未變，焦點鎖定在十四五規劃重點受益方向。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，中國景氣的復甦，是全球最早，復甦程度在全球亦名列前茅，Q3的GDP同比增長4.9％，經濟增速連續兩個季度走高，製造業PMI訂單指數中的領先指標，皆可看出此點趨勢。

黃上修指出，政策方面上，十四五目標總體呼應了遠景目標，延續高品質發展、供給側結構性改革，強調了「國內市場更加強大」。探究「十四五」的五大投資主線，潛在投資機會包括：1.技創新推動產業升級、走向「新中國製造」；2.擴大內需，大消費板塊；3.改革社保、完善收入分配相關領域；4.資本市場大發展主線；5.綠色發展的新能源、節能環保領域。從政策對主流的影響力來看，操作上緊握十四五政策受惠方向，目前仍以消費及科技業為雙主軸，但經濟復甦及估值角度可適度加配順週期。

(工商 )