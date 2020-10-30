房市進入第四季傳統旺季，延續第三季淡季不淡的熱銷氣勢，五大房仲品牌旗下門市10月交易量，均再較9月攀升0.6～20.4％，較去年同期增17～35.1％，房仲業者說，下半年「只有旺季，沒有淡季」。

自今年5月疫情趨緩之後，房市掀起一波熱潮，至目前為止五個多月以來，交易熱度幾乎未曾退燒，各大房仲業者5至8月全台交易量逐月攀升，雖9月因銷售日縮減，交易量小幅下修，但10月進入旺季之後，月增率再度轉正。

不過近期因房市可能過熱，打房聲浪再起，也對近期房市造成一些影響，房地產業者觀察，多數首購、換屋自用族群影響不大，不過在中高總價市場，買方轉向觀望，交易較明顯降溫，尤其在高房價區段更為明顯，也有部分屋主選擇小幅讓價出售。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，10月看屋量較9月成長逾一成，顯示民眾有高度購屋意願，但自住客有購屋預算考量，追價力道薄弱，出價略顯保守；而近期市場打房聲浪再起，部分屋主對於後市看法相對保守，選擇趁目前房市熱絡，小幅讓價出脫房產，讓10月交易量小幅成長。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，10月買氣仍維持在今年相對高檔水準，不過市場開始關注房市政策議題，與美國總統大選等外在因素發酵，台北市總價3,000萬元以上的中高總價市場，因置產型與中高端族群，對於政策與外在情勢變動較敏感，買氣略微降溫。

不過台北市1,000～2,500萬，以及新北市1000～2000萬元的自用型產品，交易熱度仍相當穩定，條件較好的電梯大樓仍受買方追捧。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，市場資金豐沛，整體房市買氣旺，物件待售期也縮短，近期雖然央行擔心過熱提出示警，未來不排除透過選擇信用管制來抑制投資交易，不過對於首購、換屋等自用族群而言，影響不大。

(工商 )