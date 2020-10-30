新冠疫情在全球蔓延，消費者購物行為產生了極大變化，線上購物成為許多人購買全球商品的主要管道，許多品類的商品銷售在海外市場逆勢成長。eBay表示，截至2020年9月，美國、澳洲、英國、加拿大、德國為eBay台灣賣家外銷前五名的市場。以今年前三季來看，台灣賣家銷售排名前五名的品類為汽車配件、運動用品、玩具、健康與美妝以及服裝飾品。

適逢eBay成立25週年，日前eBay在線上舉行「年度香港及台灣賣家高峰會」，分享過往一年台灣與香港賣家的成績，並向活得傑出成就的賣家頒發獎項。

eBay國際跨境貿易執行總裁林奕彰表示，eBay在過去25年來致力創造一個公平的平台，同時一直努力改變創新，令平台更簡易直接、更現代及提升客制化，並做好垂直品類的體驗。未來eBay將持續利用高科技朝未來發展。透過仔細觀察所有賣家的經營模式及買家消費模式，把握機會推陳出新。

eBay表示，eBay台灣賣家外銷前五名的市場包括美國、澳洲、英國、加拿大、德國，此外，義大利、法國等歐洲非英語市場，也增長迅速。而在家工作模式的新常態令eBay台灣及香港賣家在居家辦公、休閒娛樂、家居園藝、美容健身等類別的銷售都得到雙位數以上增長。

eBay今年推出eBay fulfillment by Orange Connex服務計劃，向賣家提供端到端、「一站式」的倉儲配送物流服務，為數以百萬計的熱門產品提高物流速度及提供更可靠服務，同時為賣家降低物流成本及操作的複雜性。

上述計劃率先在德國市場推出，在服務德國本地賣家的同時，亦向大中華區賣家開放。大中華區賣家只需要將貨物寄送到eBay fulfillment計劃指定的物流中心，eBay fulfillment將負責物品的儲存、包裝和運送，幫助賣家節省大量人力、物力和財力成本。所有使用eBay fulfillment的交易將享受配套的賣家保護。

(工商 )