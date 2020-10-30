中石化投資4.5億元興建的高雄橋頭廠，30日啟用，中石化董事長陳瑞隆表示，在橋頭廠加入後，象徵著中石化在邁向特化產品的努力過程當中，又進入了一個新的里程碑，中石化未來自有工塑產線、與材料研發，將加速完成產業上下游一體化的規劃，積極朝高值化領域發展。

中石化橋頭廠30日舉行落成開幕典禮，董事長陳瑞隆出席剪綵活動時表示，橋頭尼龍6工程塑膠混練工廠，年產能目標9千噸，具有複合展示、研究開發、物性檢測分析的多功能材料開發大樓，也同步啟用。

他說，面對日益嚴峻的全球市場，在橋頭廠加入後，象徵著中石化在邁向特化產品的努力過程當中，又進入了一個新的里程碑，中石化未來自有工塑產線與材料研發，將加速完成產業上下游一體化的規劃，積極朝高值化領域發展。

中石化發言人暨財務部副總經理陳穎俊表示，中石化現有兩大主力產品CPL及AN，過去幾年，在上下游的原料與市場方面，都有相當大的波動，加上大陸石化產業崛起、產能陸續擴增，未來影響勢必更為顯著。

有鑑於此，他說，中石化的石化事業主軸，已逐漸轉型，往下游精細化工及特用化學領域，並以此作為未來策略發展方向，佈局高值化產品，拓展石化產業第二核心。

中石化橋頭廠興建費用共投入約4.5億元，在落成啟用後，預計今年第四季正式投產尼龍工程塑料，中石化表示，中石化目前也已取得三晃位於台中大甲的廠房、土地與設備，並將在頭份廠投入60億元，設置精細化工園區，往特用化學下游PCB領域持續深化，透過穩定投產的高毛利精細化工產品，平衡大宗原物料在市場週期獲利缺口的適度調節。

中石化指出，中石化公司研發迄今已獲專利許可逾200多件，其中，專利技術類型仍以CPL為主，約占53％，但研發方向逐漸朝特用化學、精細化學領域拓展，特用化學品專利佔比，迄今已達25％，未來將會持續提升。

中石化說，有別於傳統石化業，以生產為重心，中石化的研究與研發創新實力，也倍受肯定，其中，CPL衍生物OPP（鄰苯基苯酚）即為特化成功研發的代表作，更獲得「TCIA 2019卓越研發獎」。

(工商 )