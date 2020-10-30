周思潔頻道開張媒體會。（盧禕祺攝）

周思潔將於11月1日在Youtube開新頻道《人生就Lucky》，頻道今年一月開始籌備：「疫情期間看到很多人不安，我20年來從事文化教育的事業、兩岸都有開課，因為不是每個人都能來聽（課程），我心想不如用免費的方式吸引大家來看、幫助大家。」她幽默表示自己平時不會搞笑、講話又不幽默，希望藉由自己的專業感動大家，傳遞正能量到全世界。

周思潔今邀媒體餐敍，受訪時分享首集影片，透露目前已拍攝六集外景、花了一百多萬，推估頻道一年播出五十二集，需投入千萬成本；不但砸重金開頻道，今年因新冠肺炎疫情肆虐各地，嚴重影響她授課收入，周思潔苦笑表示：「影響很大，影響負三百趴吧，很多課程在大陸，台灣也不能群聚，這種時侯誰敢來聽課。」委婉透露今年收入最少少賺千萬。

雖歡喜迎接新頻道即將開張，但其實周思潔前幾天才歷經生離死別之苦，她的16歲愛犬「周Lucky」於２７日離世，這幾天哭腫了雙眼，將愛犬的小骨灰、毛髮帶在身邊；今受訪一提到Lucky，周思潔立刻崩潰落淚，「牠離開這幾天大概是我這輩子到現在眼淚掉最多的時候，我有答應牠不論去哪，媽咪出國也會帶著牠」；Lucky四歲時在路邊出車禍，被周思潔送去動物醫院救回一命，之後便收養了Lucky，「牠陪著我度過人生最艱辛的一段，很感謝牠，之後不養了，捐錢支助流浪狗團體好了」，透露過去已捐助2、300萬善款幫助流浪毛小孩。

周思潔一提到愛犬淚流不止。（盧禕祺攝）

周思潔將在Youtube開新頻道。（盧禕祺攝）

(中時 )