前總統馬英九和前國民黨主席吳敦義今參加一場道教文化的授證大會，有媒體觀察到，吳敦義的人氣竟然遠遠超過馬英九，許多在場觀眾都排隊想和吳敦義合照，排隊時間竟要等半個鐘頭之久。

中華道教文化團體聯合總會與道教法師聯合總會30日在台北國軍英雄館舉行理監事授證典禮，馬英九、吳敦義等人受邀出席。馬英九先抵會場致詞後，並和在場來賓合照，直到馬英九要離去時，吳敦義才至會場。

馬英九在會場上，被記者問到關於蔡政府明年起開放瘦肉精進口一事，馬對此回應，全世界197個國家，其中有8成共161個國家不用化學藥品，反問「為什麼我們還要用」，建議可增加沒有瘦肉精豬肉的進口量，他主張「歡迎美豬，反對萊豬」，這才是正確的作法。

不過，港媒《中評網》觀察到，吳敦義一進場竟引起大騷動，人氣遠遠超過馬英九。吳應大家的要求上台致詞，下台後，一堆台下觀眾紛紛要求要和他合照，大家大排長龍，一等竟要超過30分。而從吳敦義在會場的表情來看，吳似乎已經走出敗選後的低迷心情。

(中時新聞網)