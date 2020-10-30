失聯移工爬陽台躲查緝 雲梯車支援

內政部移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊日前接獲情資，29日與相關單位前往竹北、湖口等地，查察失聯移工非法工作，有移工為了躲避查緝，甚至有如蜘蛛人爬外牆躲陽台，專勤隊請新竹縣消防局出動雲梯車支援，才順利尋獲31名非法外籍移工及3名雇主。
移民署新竹縣專勤隊指出，由於接獲情資，新竹地區共有2處建築工地疑似聘僱失聯移工非法工作，經過蒐證，與新竹縣警察局、勞工處、海巡署第十二海巡隊、第八岸巡及新竹機動查緝隊等單位，29日前往竹北、湖口等地查訪。
未料在查緝過程中，有移工為了躲避專勤隊等單位尋找，甚至攀爬工地旁高樓層外牆，過程險象環生，甚至就躲在5樓陽台步下樓，儘管請同鄉相勸，該移工仍置之不理，最後專勤隊請求新竹縣消防局支援，由消防局派遣雲梯車、救護車待命，查獲1名非法入境偷渡犯、23名失聯移工、7名逾期停留外僑及3名非法雇主。
移民署新竹縣專勤隊長李文達表示，在台失聯移工仍有不少人於各處非法工作，甚至有集團利用法律漏洞，引進外僑非法工作，侵害本國人的工作權，也成為治安及防疫的隱憂，且因大多非法工作場所沒有完整工安措施，提高職業傷害的比例，因此專勤隊也將持續不定期查緝，杜絕不法。
非法移工及外僑均依規帶至收容所，等待遣返，相關案件也移送新竹地檢署偵辦及新竹縣政府裁處。
(中時 )
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