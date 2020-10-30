封測龍頭日月光投控（3711）今日召開線上法說會，公布2020年第三季自結合併歸屬母公司稅後淨利67.12億元，季減3.24％、仍年增17.06％，每股盈餘（EPS）1.57元。合計前三季歸屬母公司稅後淨利175.48億元、年增達67.65％，每股盈餘4.12元，創同期次高。

日月光投控第三季合併營收1231.95億元，季增14.55％、年增4.8％，改寫歷史新高。毛利率16.01％，低於第二季17.49％及去年同期16.25％，營益率7.42％，低於第二季7.84％、但優於去年同期7.13％。

其中，第三季IC封測業務營收694.97億元，季增3.31％、年增5.77％。毛利率20.25％，低於第二季21.7％及去年同期21.66％。營益率9.48％，低於第二季10.39％、優於去年同期9.44％。以應用觀察，通訊占53％，汽車、消費性電子及其他占33％，電腦14％。

電子代工（EMS）業務第三季營收531.26億元，季增達33.82％、年增5.02％。毛利率9.69％、營益率4.38％，優於第二季9.39％、3.13％及去年同期8.88％、4.15％。以應用觀察，通訊及消費性電子各占40％，工業用9％、電腦與儲存6％，汽車電子4％、其他1％。

合計日月光投控前三季合併營收3281.01億元、年增10.41％，創同期新高。毛利率16.67％、營益率7.2％，優於去年同期14.96％、4.99％。歸屬母公司稅後淨利175.48億元、年增達67.65％，每股盈餘4.12元，優於去年同期2.46元，雙創同期次高。

其中，前三季IC封測營收2075.45億元、年增14.12％，毛利率20.7％、營益率9.45％，優於去年同期18.83％、6.4％。電子代工業務營收1255.73億元、年增7.24％。毛利率9.5％、營益率3.46％，優於去年同期8.8％、2.85％。

日月光投控指出，以美元計價的前三季集團合併營收為年增15％，其中封測營收年增19％、電子代工營收年增12％。封測業務前三季毛利率年增1.9個百分點，若排除匯率及美國出口管制條例影響，實為年增達4.2個百分點。

日月光投控表示，受美國出口管制影響的封測營收，首季及第二季各20％，第三季降至13％，第四季將無影響。其中，超過75％的營收及產能已被其他客戶回補，剩餘的25％將在明年首季底前完成回補。一次性減損已在第三季提列，本季完成部署調整、將無額外費用。

(時報資訊)