光寶科(2301)公布第3季財報，受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，合併營收為413.3億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，季增6％；而全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第3季銷貨毛利率和營業淨利率分別為19％和9.6％，分別年增2.8個百分點和2.9個百分點；營業淨利39.9億元，年增23％，與營業淨利率均創下單季歷史新高；稅後純益29.9億元，每股淨利1.29元。

累計前3季營收達1,157億元，銷貨毛利率為17.9％，營業淨利率為7.2％，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點；前3季營業淨利83.9億元，年增24％；稅後純益80.1億元，每股淨利3.45元，年增15％；前三季獲利率與每股淨利均再創歷史同期新高。

光電部門第3季營收佔整體20％，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上汽車照明、戶外LED照明產品出貨增加，帶動光電部門營收季增逾1成。

資通訊產品部門營收佔比達76％；雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源及遊戲類電源產品需求成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升帶動下，資通訊產品部門，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，營收較上一季成長。

(時報資訊)