總統蔡英文今年8月底突襲式宣布含萊克多巴胺的豬肉可以進口，引發全台嘩然，為了讓消費者能夠辨識何為國產豬肉，農委會推出「台灣豬標章」，農委會主委陳吉仲今天表示，預計11月1日起開放讓商家申請，並在11月第4周寄送標章，12月起將試辦統一張貼標章，一旦有商家張貼不實，可依食安法標示不實最重可處400萬元。

為便利店家張貼或擺放至營業場所明顯處供消費者識別，農委會設計4種樣式供業者依需求選擇，共有外觀圓形直徑10cm、20cm及30cm等3種及外觀A4大小有「本店100％使用國產豬肉」文字樣式，而標章共有4層防偽，包括變色油墨、局部上光、微縮文字、螢光油墨等。

農委會說明，為便利具商業登記或稅籍登記店家進行標章申請，已建置台灣豬證明標章申請網提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟即可完成申請程序，經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

陳吉仲說，台灣豬標章授權使用有效期間為3年，期滿可以提出續約申請，可以再延長3年，預計12月起針對台灣豬標章開始稽查，並將區分為使用加工品的高風險產業與生鮮豬肉的低風險產業。

(中時 )