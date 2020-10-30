為讓消費者安心選購萬聖節商品，桃園市政府經濟發展局針對市面上的萬聖節玩具及一般商品進行抽查，發現有約36％的商品標示不全，經發局提醒民眾，產品如未標示廠商名稱、地址及電話，一旦發生爭議將求償無門。經濟發展局郭裕信局長呼籲，民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明商品，才能保障自身權益。

經濟發展局於10月份執行「萬聖節商品」之商品標示稽查，派員至轄內連鎖書店、量販店及一般商號抽查萬聖節商品，抽查商品包括各式萬聖節造型面具、髮飾、糖果袋、南瓜燈籠、披風及各種閃光棒等共計178件，其中不合格有64件，主要缺失為「製造商（進口商）資訊」標示不全、沒有標示「主要材質或成分」以及未標示「商品原產地」等。

針對商品標示不合格商品，經發局將依「商品標示法」要求製造商限期改正，經複查再未改正者，則依法罰處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並要求販賣商「強制下架」。

(工商 )