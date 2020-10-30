立委楊瓊瓔成功爭取潭子區及大雅區雅潭路2、3段路平及人行道改善工程，長度2150公尺。（王文吉攝）

為提升道路品質，立委楊瓊瓔日前爭取營建署近1.2億元經費，進行大雅、潭子、神岡、后里等四區重要路面改善工程。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益30日偕同市議員吳顯森、賴朝國、羅永珍、陳本添及台中市建設局、區公所及多位里長會勘，工程預計明年5月上旬進場施做，可望於8月份提供民眾平坦的道路。

洪柳益表示，爭取中央前瞻2.0提升道路品質，就是要讓居民「有感」，大雅區神林南路、神岡區中山路及后里區民生路等，都是民眾通勤要道。感謝中央經費挹注，以及議員爭取地方配合款，加上建設局團隊的高效率，相信市民可以盡快享受道路整建後的舒適便利。

吳顯森、賴朝國、羅永珍、陳本添皆表示，常接獲民眾對於該段道路不同地點陳情，歷經市府協助及楊瓊瓔爭取中央補助82％，此路平計劃不僅是將路面重鋪，包括更新人行道與通學道，道路路面平整度、排水坡度及孔蓋下地減量、植栽綠美化、無障礙設施等。

台中市建設局指出，立委楊瓊瓔及市議員吳顯森、賴朝國、羅永珍、陳本添爭取改善工程總經費約1.2億元，預計明年5月進場施做，若工程順利，可望在8月開放。洪柳益強調，楊瓊瓔自就任立委以來和市府團隊合作推動路平計畫，相信鄉親都能感受到道路品質的進步。

(中時 )