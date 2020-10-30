針對台北市電動機車比例比桃園低，台北市長柯文哲30日表示，「我們是天龍國怎麼會輸給桃園？」並要求針對電動巴士、電動機車等訂定規畫，提高台北市電動機車的百分比，另外，所有台北市府的機車，除非專簽，否則都必須使用電動車。對此桃園市長鄭文燦回應，桃園推動電動機車的方法很多，和公會也有充分合作，未來會針對低碳生態推出更多的政策。

鄭文燦提到，桃園市推動二行程引擎的機車退場，速度是全球最快的，現在只剩下3萬5000輛左右，其中推動電動機車有很多的方法，包括首購補助、換車補助，另外也廣設充電站，讓電動機車的環境更友善，不管是抽取式的電池，或者是充電式的電池，在桃園都相當便利。

鄭文燦說，目前桃園是電動車產業的大本營，包括Gogoro、Suzuki、Yamaha及中華emoving，和機車公會也做了充分的合作，提高民眾的購買意願，同時也綜合很多綠能低碳的政策，發展低碳城市本來就是降低交通負擔、公務負擔重要的方式，目前桃園是永續發展城市組織ICLEI指定為低碳生態運輸城市的主辦城市，且仍會持續推動電動機車以及其它空污減量的政策。

(中時 )