袁惟仁因跌倒住進加護病房，情況最糟時昏迷指數只有3，雖然目前狀況已經慢慢平穩，昏迷指數進步到6-7，但大姐袁藹玲還是心生不滿，痛罵弟弟的兒女態度冷漠，對病情不聞不問，兒子袁融也反擊，當時是奶奶阻止他們探望，雙方各說各話。

對於袁藹玲的指控，袁融表示，他去年2月曾到榮總探望爸爸，但打電話給奶奶問病房時，卻直接被拒絕探視，袁融委屈地透露，他從那之後就對爸爸的病況一無所知，直到今年7月和二姑姑聯絡上，才終於能和爸爸視訊，「我們和爸爸的關係一直都很好，不希望因為大人們之間的問題，而拉扯到我們見爸爸的權益」。

袁融強調，這兩年來她和哥哥沒有因為被阻止探望，就停止對爸爸的關心，反而更努力打聽，然而袁藹玲又再度打臉這個說法，她指出當時換病房是醫院的決定，醫院不可能會阻擋病患的兒女探望，且早在2018年，兄妹倆就沒有來探望過，「如果有心，有什麼能阻止他從台北到台東探望在加護病房的爸爸？」

袁藹玲怒批兄妹倆簡直是在惺惺作態，漠不關心就該大膽承認，同時也表示，「我和我的家人從來不曾要求我弟弟的孩子們做任何事、負起任何責任。他們和父親有怎麼樣的關係是他們自己的選擇，任何人都無權過問。」看得出極力保護弟弟。

(中時新聞網)