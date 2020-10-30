F-5E戰機失事造成飛官朱冠甍殉職，國防部長嚴德發今天至台東慰問家屬時承諾，明年起將優先汰換台東聯隊33架F-5系列教練機，目標3年內全數更換完成。前空軍副司令張延廷表示，如果漢翔全力加速勇鷹號高教機生產，是有可能趕上銜接F-5汰除。

張延廷表示，勇鷹高教機已經完成試飛，升空、落地沒問題，生產線也已經出來了，只要產線全年無休，是有加速量產的可能性存在。假設現在是兩班制、週休二日，大可以改成三班制、六日也開工，只要加班費肯發，一定會有人願意來上班。

66架勇鷹高教機原訂在民國115年交機，張延廷進一步表示，如果要銜接F-5汰除的空窗，可以每生產完一架就交機一架，不用等到66架全數完成再交貨。

張延廷指出，如果前兩個目標都無法達成，那就只能增加空軍官校現有的49架AT-3教練機負荷量，再不然也可以跟美國租借T-38教練機，畢竟我國空軍以前也曾使用過這種機型。

(中時 )