再過1個月剛好是美國俗稱「黑色星期五」(Black Friday，11月第4個周五，即感恩節隔天，也稱黑色購物節)的商家決戰日，有家名為CAH(Cards Against Humanity)卡牌遊戲公司要怎麼惡搞，引發全美期待。CAH從2013年起每年逆向操作，漲過價、賣過牛糞、無目的挖洞要人贊助，甚至啥也沒賣就要消費者掏5美元，但都有人捧場。

據2017年引進黑色星期五的美式賣場好市多(Costco)介紹，此詞來源是1960年費城警界，由於當地會在感恩節(11月第4個周四)安排西點軍校vs.美國海軍學院美式足球校隊對抗賽，人們都會把周末採買行程提前到周五，造成災難性塞車，所以被這天固定得長時間加班的警察取此名字，後來演變成美國最大購物節活動。

CAH一如公司名稱要反人性，2013年起開始用負能量對抗全美商家引頸期盼的黑色星期五。當年共同創辦人之一坦金(Max Temkin)想到在電商平台亞馬遜(Amazon)上為產品加5美元，結果反而比往年黑色星期五賣出更多套遊戲，而且長期位居暢銷榜，從此開啟惡搞之路。

2014年，CAH不賣卡牌，向德州某農場進貨經過滅菌的牛糞，每盒6美元，竟有3萬人買，18萬美元(約520萬台幣)入袋。隔年CAH想出比賣牛糞更過分，就是什麼都不賣，直接叫客戶付5美元，取代空無一物貨架的是簡單的付款表格，但有12447人埋單，其中還有1199人還買不只1次，最多甚至有人下單20次，啥都沒賣就賺71145美元(約205.5萬台幣)。

變成全美期待焦點後，CAH在2016年黑色星期五活動是在俄勒岡州挖洞，沒有任何目的，只要有人付錢就繼續挖。2017年是最正常的年份(儘管有違公司宗旨)，他們向消費者索價每人15美元，發起6天6項意外驚喜公益活動，包括在美墨邊界買地成立律師事務所來阻止川普(Donald Trump)蓋牆、啟動好消息vlog提醒人們不是每天都只有壞新聞、捐款給線上教學系統、買下美國職棒小聯盟球場冠名權等，最後15萬人買單，而CAH甚至根據消費者收入退款給其中1萬人，特別窮的100名顧客還被逆向捐贈每人1000美元支票。

2018年CAH將一些商品以99%折扣賣出，看似終於回到一般商家模式，但商品內容都很奇怪，包括總統的棺材、長達2.44公尺的中世紀長戟、24K金假陽具等，而且都是仿造的膺品。坦金當時說：「黑色星期五可能代表我們文化中最糟糕的事。在感懷恩典的1天後就接著真的令人厭惡的消費主義狂潮。所以我們總是看起來像跟上熱潮一樣惡搞。我們很滿意看到人們理解這些玩笑並參與其中。希望這能在這屎般的一天帶給他們微笑或笑容。˙」

最近1次惡搞，也就是去年CAH宣稱遊戲設計師產製的新品要與人工智慧設計的新品銷售競爭，16小時內人類賣贏可得到總計5000美元假日額外獎金，人工智慧贏就把遊戲設計師全炒魷魚，結果遊戲設計師以2%差距險勝，「所以他們的工作將會晚點，而不是現在被全自動系統取代。」

針對黑色星期五，其實一直有部分抗議消費主義的團體將該日訂為不消費日來抵制，CAH則以商家身分表達了他們抗議消費的哲學態度。該公司在公益領域聲譽不俗，2012年起已陸續為各類公益組織募集400萬美元，另外為取得科學相關學位的女性專門成立了50萬美元獎學金。

(中時新聞網)