中共十九屆五中全會的會議公報提出了2035年的遠景目標，大陸的經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升。但是在陸美對立的嚴峻情況下，陸美經濟存在脫鈎的可能性，大陸要如何實現2035年的遠景目標？中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀表示，要辦的事很多，千頭萬緒，「有三件事情特別重要，就是改革、開放、創新。」

中共中央於今天上午10時舉行新聞發佈會，中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，大陸國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，大陸國家統計局黨組書記、局長寧吉喆，科學技術部黨組書記、部長王志剛介紹黨的十九屆五中全會精神。

韓文秀表示，到2035年基本實現社會主義現代化，需要15年的時間，3個五年規劃。「十四五」規劃是開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程的「啓航」規劃，規劃《建議》把「十四五」發展作為重點，同時對2035年遠景目標進行展望。這有利於明確前進方向，凝聚社會共識，把短期、中期、長期發展目標銜接協調統一起來，增強戰略一致性。1995年，中央制定「九五」計劃《建議》的時候，也曾經對2010年遠景目標作過展望。

韓文秀表示，實現2035年遠景目標，確實需要適宜的外部環境。當前，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，嚴峻性、挑戰性的一面在上升。但是我們認為，和平與發展仍然是時代主題，是人心所向。經濟全球化雖然遇到逆流，但是今後還會在曲折中深入發展。

韓文秀表示，在「地球村」越來越小的當今時代，陸美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定的，徹底「脫鈎」根本不現實，對於中美兩國來說，對於整個世界來說，也沒有好處。其實，真正想脫鈎的少而又少，真心要合作的多而又多。

韓文秀表示，今年第三季，在疫情衝擊的背景下，中美雙邊貿易額同比增長了16％。我們要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅定維護多邊主義，堅定站在歷史正確的一邊，積極塑造有利的國際環境。

韓文秀強調，實現2035年遠景目標，關鍵還是要練好內功，立足於社會主義初級階段的基本國情，著力辦好中國自己的事。當然我們要辦的事很多，千頭萬緒，有三件事情特別重要，就是改革、開放、創新。

韓文秀指出，改革是推動發展的強大動力。通過全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制，將會使14億中國人民的活力充分激發出來，創造更多社會財富、追求更加美好生活、逐步邁向共同富裕。這種推動現代化的力量是任何困難都阻擋不了的。

韓文秀表示，開放是促進發展的必然選擇。習近平總書記多次強調，開放帶來進步，封閉必然落後。這也是近代以來中國歷史的重大啓示。所以不管國際風雲如何變幻，我們堅持對外開放的基本國策絕不動搖。通過實行高水平對外開放，中國將為世界各國提供更大的市場、更多的機會，這既有利於中國自身發展，也有利於形成更加公正合理的世界經濟治理體系，推動構建人類命運共同體。

韓文秀表示，創新是引領發展的第一動力。我們將把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國，全面塑造發展新優勢，有力支撐經濟高質量發展、人民高品質生活。

韓文秀表示，中央「十四五」規劃《建議》在這些方面已經作了全面系統部署。我們相信，只要做好改革、開放、創新這幾件關鍵大事，就一定能夠實現2035年遠景目標。

(中時 )